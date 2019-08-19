Сухум, 19 августа, 2019, 21:40 — ИА Регнум. 16 августа в офисе общественного движения «Общее дело» состоялась пресс-конференция кандидата в президенты Абхазия, депутата парламента Алмаса Джапуа, посвященная итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго». Джапуа выдвинул серьезные обвинения против компании «Черноморэнерго». Руководство предприятия посчитало слова кандидата «собственными бездоказательными предположениями», об этом сообщает 19 августа информагентство АпсныПресс.

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В заявлении было отмечено, что пресс-конференция стала пиаром кандидата в президенты. Руководство «Черноморэнерго» отметило, что обсуждение деятельности предприятия проходило на площадке общественного движения, не имеющего отношения к деятельности парламентской комиссии. В заявлении также указали, что разглашение информации о деятельности компании до завершения работы комиссии является незаконным. По мнению представителей предприятия, Джапуа в своих обвинениях не представил доказательств.

Руководство «Черноморэнерго» сообщило, что 21 августа пройдет пресс-конференция, на которой будут даны исчерпывающие и аргументированные ответы на все прозвучавшие обвинения.