На абхазской трассе «Псоу-Ингур» будут проведены ремонтные работы
Сухум, 19 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. 19 августа состоялось совещание премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы с представителями различных ведомств по вопросам проведения предупреждающих мероприятий на центральной трассе «Псоу-Ингур», где на участке «Сухумское шоссе ПК-12+400» в районе села Чагрипш произошло повреждение кромки проезжей части, сообщает агентство АпсныПресс.
Глава правительства отметил, что данное повреждение, вызванное дождевыми потоками, может повлечь за собой обвал дороги. При этом, отметил Бганба, трасса «Псоу-Ингур» является основным звеном единой транспортной системы республики с высокой суточной проходимостью. Премьер-министр поручил участникам совещания приступить к работам по исследованию местности и осуществить ремонтные работы в ближайшее время.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 18:30 17 августа до 12:30 18 августа по причине схода селевого потока в районе Зарамага было перекрыто движение по Транскавказской автромагистрали на участке поселок Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля. Транскавказская магистраль является единственной автодорогой, связывающей Южную Осетию с Россией.