Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 21:22 — ИА Регнум. В Смольном без энтузиазма отнеслись к предложению Госавтоинспекции установить вдоль Невского проспекта металлические дорожные ограждения для безопасности пешеходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Инспекция мотивировала свою идею тем, что это якобы должно защитить пешеходов от участившихся дорожных аварий, когда автомобили в результате ДТП вылетают на тротуары Невского проспекта.

Между тем ограждений на проспекте в историческом центре Петербурга никогда не было. На это обратил внимание депутат Заксобрания Михаил Амосов. В своем обращении в Комитет по охране памятников Амосов указал, что установка ограждений в неположенных местах нарушит закон «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…». Он считает, что металлические ограждения не обеспечат безопасность пешеходов от угрозы, но значительно изменят исторически сложившийся облик главной магистрали северной столицы.

Ранее аналогичное мнение высказывала депутат Заксобрания Надежда Тихонова, которая также отмечала, что при столкновении машины с ограждением на высокой скорости в пешеходов полетят еще и куски металла.

Как следует из письма за подписью председателя городского Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова, КГИОП не забыл, что Невский с его лицевой застройкой относится к исторически ценным градоформирующим объектам, «входит в перечень композиционно завершенных открытых городских пространств, где сохраняются объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов, система озеленения и благоустройства, памятники монументального искусства».

В связи с этим установить там металлические ограждения невозможно, так как это изменит исторически сложившееся объемно-пространственное и планировочное решение Невского проспекта.

Совещания о безопасности пешеходов в Смольном уже проводили: Сергей Макаров предлагал либо поднять высоту поребрика, либо использовать усиленные конструкции в виде стилизованных исторических столбиков.

Ранее первый заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Семчанков высказывался об идее металлических ограждений без особого энтузиазма.

Он напомнил, что историческое ограждение, например, на набережных в Петербурге является их визитной карточкой, по которой можно сразу отличить Мойку от Фонтанки, и с центром города надо вести себя аккуратно.

«Мне лично не очень нравятся вот эти дорожные ограждения — когда едешь по Каменноостровскому проспекту, и там их частокол. Это безопасность, — говорит Семчанков. — Нет приема здесь. Но везде ставить ограждения, и там, где их исторически не было, — мне кажется, это тоже неправильно».

КРТИ столкнулся с этой проблемой при капитальном ремонте Зеленого моста через Мойку как раз на Невском проспекте, когда там могли появиться «нормативные ограждения».

«Ну вы себе представляете Зеленый мост с этими металлическими конструкциями? Мы сейчас повторяем облик моста исторический», — подчеркнул чиновник.

Судьбу конструкций вдоль всего Невского проспекта, как предлагает Госавтоинспекция, он пока прояснить не смог. «Пока не устанавливаем», — сказал Семчанков.