Водителей предлагают уведомлять о штрафах на портале госуслуг
Москва, 20 августа, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, существенно дисциплинирующий ГИБДД в наказании водителей, нарушивших Правила дорожного движения (ПДД), внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.
Авторы предлагают регламентировать время оповещения нарушителей об их штрафах.
Согласно предлагаемым поправкам, информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете оштрафованного.
Если же данные о штрафе не будут представлены в личном кабинете в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения, то водитель освобождается от ответственности, предлагают авторы.
Поводом ко внесению поправок в КоАП послужили факты о получении штрафов за правонарушения, совершенные достаточно давно: полгода, год или даже три года назад, отмечают парламентарии.