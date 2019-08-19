Орел, 25 марта, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Рабочие, ремонтирующие мост «Дружбы» в Орле, объявили забастовку в связи с невыплатой заработной платы. Об этом стало известно 25 марта. Наличие долгов по зарплате сегодня же подтвердили в администрации Орла, отметив, однако, что это «внутренний вопрос подрядчика».

Роберт Келер. Забастовка. 1886

Как пояснила и.о. начальника управления коммунальным хозяйством города Орла Светлана Балашова, ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) выполнило работы на 80 млн 720 тысяч рублей, в том числе около 53 млн рублей наплавлены на закупку балок пролетного строения. Акты сдачи-приемки подписаны, в настоящий момент УКХ не оплатило работы на 51 млн рублей.

«Информации о задержке заработной платы, прозвучавшая в СМИ, — это, на наш взгляд, внутренний вопрос подрядчика. По информации ООО «РГС», сейчас задолженность перед рабочими составляет 7,5 млн рублей. При оплате нами, заказчиком, уже подписанных актов, подрядчик сможет возместить все задолженности», — сказала Балашова.

Между тем, по данным «Орловских новостей», рабочие не выходят на объект уже неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт моста Дружбы в Орле начался летом 2018 года. Стоимость реализации проекта — около 300 млн рублей, завершить работы планируется до конца 2019 года. Подрядчиком было выбрано казанское ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) с кипрским учредителем.

И проведение конкурсных процедур, и собственно работы сопровождались множественными скандалами. В частности, ход работ неоднократно вызывал нарекания прокуратуры, а также общественников и депутатов. В начале марта этого года Светлана Балашова заявила, что мэрия готовит иск к подрядчику за срыв сроков ремонта.