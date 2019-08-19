Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар на Канарских островах продолжает разрастаться из-за жаркой и ветреной погоды, 19 августа передает агентство Associated Press.

patticake1601 Пламя

Власти острова Гран-Канария уже эвакуировали десятки населенных пунктов и 9000 человек из районов, примыкающих к пожару.

Ожидается, что до конца недели температура на Канарских островах не опустится ниже 35 градусов по Цельсию.

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