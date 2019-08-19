Вашингтон, 19 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Гонконге, 19 августа передает агентство Reuters.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

«Наша администрация продолжает надеяться на мирное разрешение разногласий между Пекином и демонстрантами», — сказано в заявлении Пенса по событиям в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 августа, в выступлении на конференции в Детройте, Пенс потребовал от властей Китая «уважать законы Гонконга» для заключения торговой сделки с США.

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