* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 августа, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверено, что официальные власти Афганистана и силы США могли предотвратить теракт в Кабуле, 19 августа передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно заявлению боевиков, правительственные силы могли заранее «идентифицировать» террориста, который убил 63 человека на свадьбе в Кабуле, однако не сделали этого.

«Отдайте Афганистан афганцам» , — требуют боевики в своём заявлении после теракта, ответственность за который взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Афганистане снова совершен теракт на уличном празднике