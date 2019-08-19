Йошкар-Ола, 19 августа, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Марий Эл оставил без движения до 16 сентября исковое заявление регионального управления Федеральной налоговой службы о признании ООО «Марийская топливная компания» несостоятельным (банкротом) и введении наблюдения. Об этом говорится в материалах суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

В частности, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), данные о местонахождении компании признаны недостоверными в марте 2018 года.

Также должны быть представлены документы о возможности должника погасить задолженность. При сумме исковых требований в размере 1,147 млн рублей, уполномоченным органом не подтверждено наличие средств для уплаты. Также допущен ещё ряд нарушений.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Марийская топливная компания» образована в феврале 2007 года. Уставный капитал общества — 20 тыс. рублей. Генеральным директором является Павел Калиниченко. 50% доли принадлежит ООО, еще 50% в 2017 году получила созданная в 2015 году в Великобритании компания «Прайори Проперти Портфолиос ЛТД». Основная деятельность оргунизации — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Также в число дополнительных видов деятельности компании вошли: производство и распиловка древесины, строительство зданий, отделочные строительные работы, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, транспортная деятельность, а также складирование и хранение. При этом принято несколько решений об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.