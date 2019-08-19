Киев, 19 августа, 2019, 20:16 — ИА Регнум. На Украине могут возбудить уголовное дело против бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 19 августа, заявил пока ещё действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Луценко, генпрокуратура Украины наконец-то получила экспертизу, которая якобы подтверждает аутентичность записей разговоров находящегося в розыске бизнесмена Сергея Курченко и Саакашвили.

Луценко подчеркнул, что эти разговоры носят признаки государственной измены.

Теперь, после получения результатов экспертизы, следствие намерено активизировать расследование против Саакашвили.

Стоит отметить, что дело это тянется с конца 2017 года. Тогда украинская власть во главе с Петром Порошенко активно выдавливала Саакашвили с Украины. Генпрокуратура тогда вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействии преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.

Саакашвили все обвинения отрицает.

Стоит отметить, что Луценко — верный соратник бывшего президента Порошенко и его дни на посту генпрокурора Украины сочтены. Саакашвили же, наоборот, всячески выказывает лояльность новому президенту Украины Владимиру Зеленскому и даже снял с выборов в Раду свою партию, чтобы не отнимать голоса у «Слуги народа» (скорее, чтобы не показывать удручающие результаты).

Более того, президент Зеленский уже вернул Саакашвили украинское гражданство, которое сперва было выдано, а потом отобрано по указаниям Порошенко.