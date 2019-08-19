Джелалабад, Афганистан, 19 августа, 2019, 20:14 — ИА Регнум. В Афганистане снова совершен крупный теракт во время уличного праздника, 19 августа передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Известно, что взрыв прогремел в толпе людей в Джелалабаде, ранения различной тяжести получили 66 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в афганском Кабуле террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили теракт на свадьбе, погибли 63 человека.

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