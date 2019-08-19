Цхинвал, 19 августа, 2019, 20:14 — ИА Регнум. В Южной Осетии проходит сбор урожая зерновых культур. В Ленингорском районе работы уже завершены, там были засеяны поля общей площадью в 1100 гектаров. Об этом в беседе с журналистами «Рес» сообщил начальник управления растениеводства и механизации министерства сельского хозяйства Южной Осетии республики Игорь Мулдаров.

Cominf.org Уборка зерновых культур

Мулдаров заметил, что в Цхинвальском и Знаурском районах продолжаются работы по сбору зерновых культур, туда переброшены комбайны из Ленингорского района. По словам Мулдарова, в течение недели все работы по уборке зерновых культур в Южной Осетии будут завершены.

В 2019 году в Южной Осетии было засеяно около 1200 га пахотных земель. В республике из зерновых культур выращивают ячмень, а также яровую и озимую пшеницу.