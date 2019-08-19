Астрахань, 19 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В Астраханской области синоптики обещают аномальную жару. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

Согласно прогнозам, днём 20 и 21 августа в Астраханской области температура достигнет +40 градусов.

По данным МЧС, в центральных и южных районах Астраханской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Спасатели советуют жителям региона не сжигать мусор на участках и около лесов, иметь запасы воды на случай тушения пожара и следить за детьми, чтобы они не играли с огнём.