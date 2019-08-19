Глава самоуправления Калуги обсудил благоустройства двора
Калуга, 19 августа, 2019, 19:32 — ИА Регнум. 19 августа на личном приёме к главе городского самоуправления Калуги Александру Иванову обратилась житель дома №54 по улице Кирова Галина Попенкова по вопросу благоустройства расположенной во дворе дома детской площадки. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ранее жильцы дома приняли решение о межевании и постановке дворовой территории на кадастровый учёт. Было установлено ограждение, что позволило решить проблему шумных компаний, собиравшихся во дворе по ночам. Теперь жителей заботит состояние детской площадки — она заросла травой, а многие элементы игрового оборудования устарели и могут представлять опасность для детей.
По словам Галины Попенковой, жильцы готовы принять участие в дальнейшем озеленении двора — разбить клумбы и цветники. Также глава городского самоуправления предложил более быстрый вариант обустройства детской площадки.
Ряд подобных проектов уже реализуется на территории города. Так жители дома №40 по улице Фридриха Энгельса разработали проект расширения парковочной зоны на дворовой территории и приняли участие в финансировании работ. Уже определён подрядчик, работы начнутся в ближайшее время.