Ярославль, 19 августа, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Ярославле возведение многоквартирного дома ведется, несмотря на истекшее разрешение на строительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители общественного движения «Павловская роща», побывавшее на объекте. Стройка идет на окраине природного парка «Павловская роща» в Дзержинском районе Ярославля.

Стройка в «Павловской роще»

«Сегодня утром пошли на стройку: кран работает, бетон подвозят… Вызвали полицию, долго ждали, но никто так и не приехал. Позвонили повторно, нас соединили с участковым, тот обещал во всем разобраться. Отнесли заявление от общественного движения «Павловская Роща» в прокуратуру Ярославской области и государственную инспекцию строительного надзора», — рассказала член общественного движения Елена Богданова.

Застройщиком семиэтажного жилого дома является ООО «Золотое кольцо». В инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Ярославской области факт нарушения закона подтвердили. При этом из официального ответа следует, что разрешение на строительство, выданное департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля действует до 19 августа 2019 года.

«19 августа инспекция государственного строительного надзора Ярославской области провела на объекте проверку, которая показала, что работы на объекте ведутся. По результатам проверки инспекцией проводятся мероприятия по привлечению застройщика к административной ответственности. На месте от застройщика получено пояснение, что с 20 августа строительные работы на объекте будут приостановлены», — пояснили ИА REGNUM в инспекции.

Однако в распоряжении градозащитников имеется ответ прокуратуры Ярославской области, отправленный в июле 2019 года, из которого следует, что разрешение на строительство не действовало уже на тот момент.

«Департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля 18.12.2017 ООО «Золотое кольцо» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, срок действия которого в настоящий момент истек, а департаментом строительства Ярославской области отказано в его продлении на основании пункта 5 части 21.15 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ», — говорится в ответе прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM общественный протест против строительства многоквартирного дома в «Павловской роще» продолжается с 2016 года.