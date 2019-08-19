Москва, 19 августа, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Благодаря повышению тарифа с 1 июля в рамках пользования системы «Платон» сборы резко увеличились. Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

Government-nnov.ru Дорога

Так, в период с 15 июля по 15 августа собрано 2,8 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С июля тариф был повышен на 14 копеек — до 2,04 рубля с км.

Всего с момента начала работа системы объём сборов составил 82 млрд рублей. На эти средства были отремонтированы 2,7 тыс. км дорог и 30 мостов. В частности, был открыт Затонский мост в Уфе, Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Белореченский мост в Краснодарском крае, мост через Волгу в Московской области, Гоголевский путепровод в Петрозаводске и другие значимые объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, система «Платон» («плата за тонны») введена с 15 ноября 2015 года. Изначально тариф составлял 1,9 рубля за км. В дальнейшем планируется индексировать тариф ежегодно с 1 февраля в соответствии с уровнем годовой инфляции.