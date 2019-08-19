Юбилей на старте выборов: глава Чувашии отметится только видеообращением?
Чебоксары, 19 августа, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В столице Чувашии начались праздничные мероприятия и массовые гулянья с участием политиков в честь 550-летия Чебоксар. Юбилей в городе будут праздновать широко и долго — всю неделю. Так сложилось, что юбилейный праздник пришёлся в канун предвыборного года и старта кампании по выборам главы Чувашии. Как известно, срок полномочий Михаила Игнатьева завершается в 2020-м, а сам он теперь, после перенесенной операции, вряд ли может составить достойную конкуренцию даже при всём желании идти на третий срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Тем интереснее появление Михаила Игнатьева с поздравлением чебоксарцев с 550-летием города. Пока виртуальное: после внезапной или плановой (в общем, никто не понял, потому что власти умудрились запутаться даже сами) операции 19 июля (предположительно) глава республики на публике практически не появлялся и почти сразу взял очередной отпуск. В августе о нём было слышно в основном из сообщений заседания кабинета министров или в соцсетях.
18 августа на официальной странице в Инстаграме появилось видеообращение Игнатьева, где он лучезарно поздравил чебоксарцев, хоть и протокольно. Выглядел бодрячком.
Наблюдатели гадают, когда была сделана запись, и ждут реального появления Михаила Игнатьева на праздничных мероприятиях, которые готовили семь лет — с 2012 года, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Только летнее затишье и отпуск на руку главе Чувашии, отсутствие которого 24 августа можно будет фактически считать завершением его карьеры на данном посту с одновременным стартом предвыборного смотра сил и лиц.
Отметим, 18 августа в Чебоксарах на 13 площадках проводились различной степени массовости праздничные мероприятия, они продолжатся всю неделю, а «кульминация» заявлена чебоксарскими властями на 24 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, 57-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию девять лет, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года. Впервые он возглавил республику в 2010 году: 28 июля по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент являвшегося президентом России, Госсовет Чувашии наделил его полномочиями главы региона, инаугурация состоялась 29 августа.
В июне 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Игнатьева и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов, которые состоялись 13 сентября 2015 года. По итогам голосования Игнатьев, выдвинутый «Единой Россией», выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. На втором месте был депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев с 14,73% голосов («Справедливая Россия»), на третьем — лидер чувашских коммунистов и депутат Госдумы Валентин Шурчанов с 12,76% голосов избирателей. Депутат Госдумы, «варяг» Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%. В том числе в Чебоксарах Игнатьева поддержало 55,6% избирателей, явка — 46%.