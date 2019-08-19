Кемеровские следопыты побывали в горах Кузнецкого Алатау
Кемерово, 19 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Участники кемеровского областного объединения «Братство православных следопытов» совершили экспедицию в горы Кузнецкого Алатау. Организовать путешествие помогла Сибирская генерирующая компания (СГК). Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в походе приняли участие 25 человек — руководители отряда и подростки 13−17 лет из Кемерова и Белова. Старт был дан в посёлке Беренжак (Хакасия). Ребята прошагали десятки километров, совершили восхождение на несколько горных вершин, в том числе на пик Моисеева (высота — 1 919 метров), названный в честь известного журналиста газеты «Кузбасс» Виктора Моисеева, и высшую точку Кузнецкого Алатау — гору Старая Крепость (высота — 2 217 метров).
Также скауты побывали в роли робинзонов: прошли уроки выживания, на которых сами строили себе жилище, добывали пропитание и учились ориентироваться по компасу и карте на занятиях по спортивному ориентированию. По традиции во время движения по туристическим тропам следопыты собирали мусор, оставшийся от горе-туристов.
«Братство православных следопытов» объединяет детей и подростков из разных городов Кузбасса, в том числе ребят с непростой судьбой — воспитанников детских домов, детей из семей в сложной жизненной ситуации.
СГК уже девятый год поддерживает проекты кузбасских скаутов, в том числе — по организации летних походов. Ребята совершили несколько экспедиций в горы Кузнецкого Алатау, побывали на космодроме «Байконур».