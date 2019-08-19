Кемерово, 19 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Участники кемеровского областного объединения «Братство православных следопытов» совершили экспедицию в горы Кузнецкого Алатау. Организовать путешествие помогла Сибирская генерирующая компания (СГК). Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в походе приняли участие 25 человек — руководители отряда и подростки 13−17 лет из Кемерова и Белова. Старт был дан в посёлке Беренжак (Хакасия). Ребята прошагали десятки километров, совершили восхождение на несколько горных вершин, в том числе на пик Моисеева (высота — 1 919 метров), названный в честь известного журналиста газеты «Кузбасс» Виктора Моисеева, и высшую точку Кузнецкого Алатау — гору Старая Крепость (высота — 2 217 метров).

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Кемеровские следопыты побывали в горах Кузнецкого Алатау

Также скауты побывали в роли робинзонов: прошли уроки выживания, на которых сами строили себе жилище, добывали пропитание и учились ориентироваться по компасу и карте на занятиях по спортивному ориентированию. По традиции во время движения по туристическим тропам следопыты собирали мусор, оставшийся от горе-туристов.

«Экспедиция учит ребят работать в команде. В походе они получают новые знания, которыми потом делятся с друзьями. К тому же это отличный летний отдых и возможность побывать в прекрасных заповедных местах Кузбасса, — отметил организатор похода, руководитель центра по координации объединения «Братство православных следопытов» в Кузбассе Евгений Сидорин. — Мы благодарны Сибирской генерирующей компании за многолетнюю помощь и поддержку».

«Братство православных следопытов» объединяет детей и подростков из разных городов Кузбасса, в том числе ребят с непростой судьбой — воспитанников детских домов, детей из семей в сложной жизненной ситуации.

СГК уже девятый год поддерживает проекты кузбасских скаутов, в том числе — по организации летних походов. Ребята совершили несколько экспедиций в горы Кузнецкого Алатау, побывали на космодроме «Байконур».