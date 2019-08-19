Калуга, 19 августа, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В Калуге состоялось церемония открытия Декады образования области. В 2019 году Декада проходит под девизом «Национальный проект «Образование»: старт в будущее нашего региона». Об этом 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге состоялось церемония открытия Декады образования области..

На открытии декады педагогическому сообществу области были представлены новые региональные проекты: «Финансовая грамотность», «Базовые школы Российской академии наук», «Агрообразование», «Перелетные дети».

«Ежегодно мы внедряем много новых образовательных проектов. Отрадно, что все они приживаются в школе. Руководители и педагоги школ активно откликаются на все нововведения», — подчеркнул министр образования области Александр Аникеев.

Декада образования Калужской области продлится по 2 сентября 2019 года. В её рамках планируется проведение тематических секций, семинаров, совещаний, круглых столов. Ключевыми станут тренд-сессия «Региональный проект «Социальная активность», Дни региональных проектов «Молодые профессионалы» и «Новые возможности для каждого», в ходе которых пройдёт обсуждение требований к учителю в новой образовательной ситуации. На 27 августа назначен традиционный августовский форум работников образования области «Современная школа — к новым образовательным результатам».