По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона 19 августа Владимир Путин посетит Францию с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе предстоящей встречи, которая пройдёт в официальной резиденции президента Франции на юге страны — форт Брегансон, планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провести углублённый обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

«Это удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств», — заявлял он несколькими неделями ранее в прямом эфире телеканала BFM , который транслировал общение Макрона с жителями города Борм-ле-Мимоза, рядом с которым находится форт Брегансон.

17:29 19.08.2019

Отношения с Францией важны для России — спору нет. Положить руку на пульс либерального сегмента всей современной Европы тоже важно, тем более что Эммануэль Макрон реально выходит сегодня на позицию наиболее весомой политической фигуры в Европейском союзе. Главное, чтобы мы не заискивали, чтобы твердо стояли на позиции равноправия. И в этом смысле есть вещи, которые серьёзно тревожат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 19 августа, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию.

«Вспомним, что президента России президент Франции не пригласил на торжества, связанные с 75-й годовщиной высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году. Владимир Путин сделал вид, что его это не беспокоит, и вскоре пригласил Эммануэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

А сегодня согласие француза приехать в Россию 9 мая 2020 года трактуется в качестве свидетельства нацеленности Парижа на «осторожное сближение с Москвой».

Кто-то, возможно, скажет, что при наличии известного набора проблем в отношениях нашей страны с Европой и западным миром в целом это «мелочи», что надо хвататься за любую возможность «улучшать отношения». Уверен, что это не так».

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