Визит Владимира Путина во Францию — трансляция
Президент Франции Макрон ранее объяснял, почему выбрал форт Брегансон для встречи с президентом России.
«Это удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств», — заявлял он несколькими неделями ранее в прямом эфире телеканала BFM, который транслировал общение Макрона с жителями города Борм-ле-Мимоза, рядом с которым находится форт Брегансон.
Отношения с Францией важны для России — спору нет. Положить руку на пульс либерального сегмента всей современной Европы тоже важно, тем более что Эммануэль Макрон реально выходит сегодня на позицию наиболее весомой политической фигуры в Европейском союзе. Главное, чтобы мы не заискивали, чтобы твердо стояли на позиции равноправия. И в этом смысле есть вещи, которые серьёзно тревожат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 19 августа, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию.
«Вспомним, что президента России президент Франции не пригласил на торжества, связанные с 75-й годовщиной высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году. Владимир Путин сделал вид, что его это не беспокоит, и вскоре пригласил Эммануэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
А сегодня согласие француза приехать в Россию 9 мая 2020 года трактуется в качестве свидетельства нацеленности Парижа на «осторожное сближение с Москвой».
Кто-то, возможно, скажет, что при наличии известного набора проблем в отношениях нашей страны с Европой и западным миром в целом это «мелочи», что надо хвататься за любую возможность «улучшать отношения». Уверен, что это не так».
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Два истребителя Военно-воздушных сил Швейцарии сопроводили самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, сообщает РИА Новости. На борту воздушного судна находились в том числе помощник и пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, а также журналисты, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал после посадки Песков.
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Лидеры двух государств обсудят перспективы развития российско-французских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны обсудят урегулирование ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.
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Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшую работу по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате», сообщила 7 августа пресс-служба Елисейского дворца.
«Президент заверил в заинтересованности Франции в достижении в краткосрочной перспективе конкретных результатов в рамках «нормандского формата». Он сказал, что данный вопрос будет включён в повестку его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа», — отмечалось в сообщении.
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Президент России намерен обсудить с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.
«Темы очевидны, — сказал Песков. — Это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате».
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Владимир Путин прилетел в Марсель, откуда на вертолёте отправится в форт Брегансон на встречу с Макроном. Их разделяет 140 км по воздуху.
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что данная встреча очень важна и он хочет обсудить ряд важных тем.
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Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму руки, приняла участие во встрече президента Российской Федерации Владимира Путина в летней резиденции президента Франции форте де Брегансон на Лазурном Берегу.
Об этом: Брижит Макрон, несмотря на травму, вышла встречать Путина
Французский политик Жак Мияр призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку» и снять антироссийские санкции.
Подробности в материале: Во Франции политик призвал снять санкции с России и вернуть её в G8
После встречи со своим российским коллегой Эммануэль Макрон будет председательствовать на совещании министров в среду, 21 августа, после ухода правительства на летние каникулы, которые начались 24 июля.
В последнюю неделю августа Эммануэль Макрон отправится в Биарриц на саммит G7, который пройдет с 24 по 26 августа. По этому случаю глава государства будет приветствовать лидеров «Большой семерки», а именно Германии, Канады, США, Италии, Японии и Великобритании.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.
Подробности в материале: Макрон всё ещё верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока»
Любезность Макрона: российскую делегацию посадил в тень, а сам сел на солнце. На это указал Путин, сообщает RT.
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно возможной встречи в «нормандском формате».
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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Франция — исторически один из ключевых партнеров России.
Подробности в материале: Путин считает, что Франция исторически является ключевым партнером России
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал недавние протесты внесистемной оппозиции в Москве.
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История связей между Россией и Францией, тем более история отношений в военной сфере, не даёт французам никаких оснований рассчитывать на какой-то привилегированный подход. С другой стороны, величие подвига отцов требует от лидера России не использовать память о нём в политических целях, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
«Пусть Макрон приезжает 9 мая, если уж пригласили, хотя нам, простым гражданам России, он на Красной площади в День Победы не нужен… Но трактовать его согласие в духе «как хорошо, что не отказался»? Это, на мой взгляд, просто стыдно!
Именно эта готовность поступаться важнейшими ценностями ради создания видимости «улучшения отношений» меня и беспокоит, причём серьёзно», — высказал своё мнение Демурин.
Подробнее: Владимир Путин во Франции: Россия не должна заискивать
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Макроном Путин напомнил, что Россия и Франция вместе вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне. При этом Франция, по мнению президента Путина, была одним из ключевых партнеров России в Европе и мире.
«Я благодарен господину президенту за то, что он принял наше приглашение приехать на следующий год 9 мая на торжественные мероприятия по этому поводу», — сказал президент России.
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Истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолёт Ил-96 с российской делегацией, следовавший из Москвы в Марсель, с целью проверки регистрации воздушного судна в рамках стандартной процедуры, заявила пресс-секретарь армии Швейцарии Дельфине Альман.
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поддержку в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Читайте подробнее: Макрон выразил Путину поддержку из-за пожаров в Сибири
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал недавние протесты внесистемной оппозиции в Москве. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 19 августа, на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Прошедшие в Москве несанкционированные митинги внесистемной оппозиции Путин назвал «беспорядками» и напомнил о протестах движения «желтых жилетов» во Франции, в ходе которых погибли несколько человек.
«Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице», — подчеркнул Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Франции осудило аресты и явно чрезмерное применение силы во время несанкционированного митинга, который состоялся 3 августа в Москве. Париж призвал Россию освободить задержанных и выполнить обязательства, взятые ею в качестве члена ОБСЕ и Совета Европы.
«Франция вновь заявляет о своей приверженности свободе выражения мнений во всех ее компонентах, включая право на мирные демонстрации и участие в свободных и справедливых выборах», — говорится в заявлении МИД Франции.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал возможность работы России в рамках «Большой семерки», заявив, что «Большая восьмерка» больше не существует.
Читайте подробнее: Путин заявил, что Россия готова работать с членами «Большой семерки»
Эммануэль Макрон приветствовал решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату и назвал «очень важным шагом» поддержку «парижской повестки дня» российской стороной.
Читайте подробнее: Макрон приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату
Россия является «европейской страной до глубины души», заявил Эммануэль Макрон, процитировав в подтверждение своей позиции Фёдора Достоевского.
Президент Франции призвал «пересмотреть архитектуру доверия» между Россией и Европейским союзом, заверив, что Париж «в этом плане сыграет полностью свою роль».
Подробности в материале: Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского
Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров сделали заявления для прессы
Россия берёт на себя одностороннее обязательство не размещать в других регионах мира вооружение, которое было запрещено ДРСМД, до тех пор, пока это не сделают США, заявил Владимир Путин на встрече с Эммануэлем Макроном.
Путин: Россия не станет размещать запрещённые ДРСМД комплексы раньше США
Владимир Путин с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время прогулки по официальной резиденции президента Франции на юге страны — Форт Брегансон
Владимир Путин с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время прогулки по официальной резиденции президента Франции на юге страны — Форт Брегансон
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в районе военного полигона под Северодвинском, где произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя, нет превышения радиационного фона.
Подробности в материале: Путин прокомментировал взрыв на полигоне под Северодвинском
Будущее России полностью связано с Европой, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в Twitter.
По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон написал:
«Я убеждён, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».
Читайте также: Макрон высказался о «европейском будущем России»
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что отправится в Москву в мае 2020 года для участия в праздновании 75-й годовщины Победы, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Макрон отправится в Москву для участия в праздновании годовщины Победы