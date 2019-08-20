По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона 19 августа Владимир Путин посетит Францию с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе предстоящей встречи, которая пройдёт в официальной резиденции президента Франции на юге страны — форт Брегансон, планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провести углублённый обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

[[[picture1]]]

Kremlin.ru
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию
17:22 19.08.2019

Президент Франции Макрон ранее объяснял, почему выбрал форт Брегансон для встречи с президентом России.

«Это удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств», — заявлял он несколькими неделями ранее в прямом эфире телеканала BFM, который транслировал общение Макрона с жителями города Борм-ле-Мимоза, рядом с которым находится форт Брегансон.

17:29 19.08.2019

Отношения с Францией важны для России — спору нет. Положить руку на пульс либерального сегмента всей современной Европы тоже важно, тем более что Эммануэль Макрон реально выходит сегодня на позицию наиболее весомой политической фигуры в Европейском союзе. Главное, чтобы мы не заискивали, чтобы твердо стояли на позиции равноправия. И в этом смысле есть вещи, которые серьёзно тревожат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 19 августа, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию.

«Вспомним, что президента России президент Франции не пригласил на торжества, связанные с 75-й годовщиной высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году. Владимир Путин сделал вид, что его это не беспокоит, и вскоре пригласил Эммануэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

А сегодня согласие француза приехать в Россию 9 мая 2020 года трактуется в качестве свидетельства нацеленности Парижа на «осторожное сближение с Москвой».

Кто-то, возможно, скажет, что при наличии известного набора проблем в отношениях нашей страны с Европой и западным миром в целом это «мелочи», что надо хвататься за любую возможность «улучшать отношения». Уверен, что это не так».

Читайте также: Владимир Путин во Франции: Россия не должна заискивать

17:36 19.08.2019

Два истребителя Военно-воздушных сил Швейцарии сопроводили самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, сообщает РИА Новости. На борту воздушного судна находились в том числе помощник и пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, а также журналисты, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал после посадки Песков.

Читайте также: Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет с делегацией Путина

17:39 19.08.2019

Лидеры двух государств обсудят перспективы развития российско-французских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны обсудят урегулирование ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Читайте также: Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон

17:43 19.08.2019

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшую работу по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате», сообщила 7 августа пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент заверил в заинтересованности Франции в достижении в краткосрочной перспективе конкретных результатов в рамках «нормандского формата». Он сказал, что данный вопрос будет включён в повестку его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа», — отмечалось в сообщении.

Читайте также: Макрон намерен обсудить с Путиным новую встречу в «нормандском формате»

17:48 19.08.2019

Президент России намерен обсудить с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.

«Темы очевидны, — сказал Песков. — Это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате».

Читайте также: Песков анонсировал визит Путина во Францию

18:04 19.08.2019

Владимир Путин прилетел в Марсель, откуда на вертолёте отправится в форт Брегансон на встречу с Макроном. Их разделяет 140 км по воздуху.

18:06 19.08.2019

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию.

http://www.kremlin.ru

18:19 19.08.2019

18:19 19.08.2019

18:30 19.08.2019

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что данная встреча очень важна и он хочет обсудить ряд важных тем.

Читайте также: Макрон назвал темы переговоров с Путиным

18:40 19.08.2019

[[[quote-0]]]
[[[quote-1]]]
[[[quote-2]]]
[[[quote-3]]]
[[[quote-4]]]
[[[quote-5]]]
[[[quote-6]]]
[[[quote-7]]]