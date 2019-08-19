Москва, 19 августа, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ докажет очевидное вмешательство других стран в дела РФ, а по итогам работы комиссии депутаты могут продумать новые законодательные инициативы. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам внеочередного заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Как ранее передавало ИА REGNUM, Совет Думы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, которая приступит к работе уже в августе.

«Выводы комиссии будут представляться общественности. По выводам комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы», — заявил Исаев.

Между тем, по его словам, факты вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ уже сейчас очевидны.

«Мы с вами все помним, что Россию на протяжение нескольких лет периодически обвиняют во вмешательстве выборы, во внутренние дела других государств. Никаких реальных доказательств этого представлено не было. Что касается вмешательства во внутренние дела России, то эта ситуация более, чем очевидна», — заявил Исаев.

Так, по его словам, некоторые факты уже представил ранее МИД РФ. Так, по данным ведомства, на сайте посольства США были указаны места сора на несанкционированную акцию в Москве.

«Прямые призывы «Голоса Америки» и «Дойче Велле» — немецкого государственного телеканала — к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, является примером открытого вмешательства во внутренние дела России. Коллеги, я призываю вас подумать, что произошло бы, если бы телекомпания «Russia Today» или телекомпания «Sputnik» выступили бы с призывами «Берлин, выходи» или накануне акции «желтых жилетов» в Париже говорили бы «Париж, выходи». Вы понимаете, реакция какого рода последовала бы со стороны соответствующих государств», — отметил Исаев.