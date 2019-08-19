Калининград, 19 августа, 2019, 16:36 — ИА Регнум. На Куршской косе в Калининградской области открыты новые экотропы, в том числе адаптированные для удобства маломобильных граждан. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов России.

Сайт Минприроды России Экотропа «Королевский бор»

«Экологическая тропа «Королевский бор» протяженностью 2,9 км проходит от Балтийского моря до Куршского залива и является ближайшей к началу Куршской косы. Особенностью маршрута является то, что он позволяет познакомиться с лагунным побережьем», — сообщили в ведомстве.

Часть тропы повторяет маршрут участок старинного почтового тракта из Восточной Пруссии в Россию. По этой дороге в разное время проезжали, как отмечается, российский император Пётр I, прусские короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм III и другие известные люди.

Благодаря установленным настилам, тропа пригодна для передвижения на колясках. С мая по октябрь на «Королевскому бору» сотрудники нацпарка провели пять образовательных экскурсий для 75-ти человек, в том числе 36-ти — с особенностями здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области летом появилась «Большесельская экологическая тропа». Хотя время преодоления тропы — два дня с одной ночевкой, маршрут могут проходить люди с любым уровнем подготовки.

Читайте также: В Ярославской области появилась «экологическая тропа»