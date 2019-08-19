Ашхабад, 19 августа, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Специалисты Туркменского сельскохозяйственного института вывели два новых сорта озимой мягкой пшеницы — «Ровачлык» и «Галкыныш», пишет «Информационный портал Туркменистана».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Отмечается, что сорт «Галкыныш» появился в результате селекционного скрещивания сортов «Битарап» и «Юбилейная-100». А «Ровачлык» создан методом возвратного скрещивания сортов «Келек бугдай» и «Батько».

Отмечается, что и «Галканыш», и «Ровачлык» обладают высокой устойчивостью к болезням растений и являются быстрорастущими сортами — их вегетационный период составляет 200 — 210 дней.

Образцы новых сортов туркменской пшеницы переданы в государственную службу семеноводства и сортоиспытания Туркмении для проведения государственных испытаний.

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