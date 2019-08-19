Екатеринбург, 19 августа, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Академическая свобода, которую хотят защитить американские слависты в России, вряд ли сочетается с нарушением законодательства о собраниях и митингах. Своё мнение об «ультиматуме» Американской организации славистов выразила доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета Наталья Пращерук ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

По словам Пращерук, она не хочет, чтобы студентов задерживали и чтобы для этого были основания. Однако у студента нет презумпции вседозволенности.

«Замечу, что студенческий билет не является охранной грамотой от задержаний и следственных мероприятий по поводу тех или иных противоправных действий, если таковые были», — считает профессор.

Эксперт выразила надежду, что юристы разберутся, действительно ли студенты допустили вменяемые им правонарушения.

«Думаю, что право на собственную позицию не должно реализовываться в несанкционированных, несогласованных, стихийных акциях и в подстрекательстве к ним», — добавила Пращерук.

Для достижения политических целей необходимо использовать предусмотренные законодательством возможности — свободная пресса, согласованные митинги, шествия и другие формы, уверена профессор.

«Могу также добавить, что академическая свобода вряд ли предполагает своевольное и разрушительное пренебрежение законодательными нормами», — подвела итог эксперт.

Напомним, Американская организация славистов выразила возмущение задержанием студентов российских вузов в Москве на несанкционированной акции протеста. Структура угрожает повлиять на статус России и российских вузов в «глобальной научной среде».