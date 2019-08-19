Рыбинск, Ярославская область, 19 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков поручил провести служебную проверку по факту выделения земли под строительство в роще микрорайона Веретье семье сотрудника городской администрации. Об этом сам Добряков написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роща в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в городе разгорелся скандал в связи с планами построить в роще православный храм. В итоге Рыбинская епархия изменила свои планы и отказалась от стройки. Но, как выяснили местные жители и журналисты, это не единственные планы по строительству в роще. Как написал интернет-портал РЫБИНСКonLine, один из участков выделен под строительство многодетной семье. При этом фамилия собственника совпадает с фамилией руководителя юридического отдела департамента имущественных и земельных отношений администрации города. По данным портала, это муж чиновницы.

«Дал поручение провести служебное расследование по факту предоставления земельного участка сотруднику департамента имущественных и земельных отношений. В течение двух недель поставил задачу проанализировать ситуацию на предмет законности предоставленная конкретного участка конкретному человеку. Считаю, что сотрудники администрации должны придерживаться Кодекса служебной этики муниципальных служащих. Если факт подтвердится, то виновные будут наказаны», — написал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Отметим, что многодетные семьи имеют право на предоставление земли под строительство бесплатно. Однако это производится в порядке очереди. Кроме того, получить землю под строительство жилья в городе семья имеет право только в ряде оговоренных законом случаев. Один из них — признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Другой — если в семье есть обманутые дольщики.

Был ли факт выделения земли семье чиновницы, и если был, насколько он законный, и предстоит выяснить в ходе проверки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области многодетные семьи ранее неоднократно выражали недовольство, что земельные участки многодетным выделяются в местах, мало пригодных для строительства жилья и дальнейшего проживания.