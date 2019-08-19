Москва, 19 августа, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Цены на нефть 19 августа растут. Фокус внимания инвесторов сдвинутся в сторону геополитики после, того как появилась информация об атаке беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу предприятия, принадлежащего Saudi Aramco, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Также росту нефтяных котировок на старте недели благоволят данные от Baker Hughes. За прошедшую неделю количество активных буровых установок выросло до 770 штук против 764 штук неделей ранее, таким образом наблюдается рост активности впервые за последние шесть недель», — пояснил эксперт.

Однако говорить о полноценном восстановление активности говорить, конечно, преждевременно. Несмотря на локальный позитив общий фон не изменился.

«Эскалация торговой войны между США и Китаем, по-прежнему, взвывают опасения глобального экономического спада и как следствие снижения спроса на нефть.

Сценарий по нефти марки Brent не изменился. В рамках апрельского нисходящего тренда ожидается снижение в район $55,88 за баррель», — считает эксперт Капустянский.

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