Лондон, 19 августа, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G320 AMG 2002 года выпуска выставлен на продажу в Великобритании. Об этом сообщается на сайте дилерского центра Kahn Automobiles, где размещено объявление.

Kahn Automobile Mercedes-Benz G320 AMG 2002 года

Несмотря на возраст, по сообщению дилеров, пробег внедорожника составляет всего 50 км. Причем у внедорожника был всего один владелец.

Под капотом автомобиля 3,2-литровый бензиновый мотор мощностью 215 л. с., работающий в паре с автоматической трансмиссией.

Внедорожник был усовершенствован. У него появился новый обвес, который схож с тем, который установлен на G63 AMG с аналогичным пакетом стайлинга, который включает в себя сдвоенные боковые выхлопные трубы, затемненные светодиодные фары, горизонтальные светодиодные ДХО, крышку запасного колеса Chelsea Truck Company, брызговики G63 и 22-дюймовые хромированные колесные диски.

Внутри внедорожника кресла и двери имеют отделку из черной стеганой и перфорированной кожи. У авто также имеются электрический люк на крыше, система навигации, климат-контроль, камера заднего вида, светодиодная подсветка, задние стекла с тонировкой и датчики парковки.

Стоимость этого Mercedes-Benz G320 AMG составляет 78 580 долларов.

Напомним, ранее немецкая компания представила новые подзаряжаемые гибридные модификации Mercedes-Benz для моделей A-Class в кузове хэтчбека и седана, а также компактвэна B-Class.

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