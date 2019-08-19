Ростов-на-Дону, 19 августа, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Территориальное управлениеРосимуществав Ростовскойобласти выставило на продажу каминные часы Soher S.A. модель 1199. Их начальная стоимость составляет 309 тыс. 373 рубля с учётом НДС 20%, сообщает пресс-служба ведомства.

Tu61.rosim.ru Каминные часы

«Часы в виде кареты, запряженной в четверку лошадей, имеют покрытие, содержащее в составе золото, укреплены на мраморной плите. Не имеют признаков, характерных для предметов, бывших в употреблении. Приём заявок осуществляется до 7 сентября 2019 года. Аукцион состоится 12 сентября 2019 года», — уточнили в управлении.

Полученные от реализации имущества средства перечислят в бюджет.

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет более 14 млрд рублей, что на 4% больше аналогичного показателя 2018 года.