Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 15:08 — ИА Регнум. На острове Котлин, где расположен город Кронштадт, планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Об этом сообщили 19 августа в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк Кронштадтский (Николаевский)

В комитете по промышленной политике инновациям и торговле сообщают о наличии потенциального инвестора для развития такой зоны. Выбор пал на Кронштадт благодаря его «уникальным историческим и географическим особенностям». Считается, что этот город в составе Северной столицы обладает огромным и пока нереализованным туристическим потенциалом.

В результате решили создать рабочую группу с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций для формирования заявки на создание ОЭЗ туристско-рекреационного в 2020 году.

В Смольном полагают, что Кронштадт мог бы стать «одним из самых крупных островов-музеев в мире, посвященных истории Военно-морского флота». Строительство новой и совершенствование уже имеющейся туристической инфраструктуры будет способствовать повышению туристического и инвестиционного потенциала.

Читайте также: Смольный просит Минэкономразвития помочь в развитии Кронштадта

Минобороны РФ уже решило организовать там центр образования, науки и боевой подготовки кадров для ВМФ, включая Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа.

Кроме того, в очередной раз зашла речь о восстановлении фортов Кронштадта, многие из которых десятилетиями стоят в разрухе.

Читайте также — репортаж ИА REGNUM:Форты Кронштадта: что не убьёт время, разграбят люди (ФОТО)

Напомним, в апреле 2019 года Минобороны и правительство Петербурга учредили автономную НКО по развитию туристско-рекреационного кластера на Котлине под названием «Остров фортов».

«Принятые решения нацелены на то, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, установить особые условия ведения предпринимательской деятельности на данной территории. Они позволят привлечь инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся продвижением туристических и рекреационных услуг. Важно и то, что появятся дополнительные рабочие места для жителей Кронштадтского района Санкт-Петербурга», — заметил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин.