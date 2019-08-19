Калуга, 19 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В новом учебном году первоклассники калужской школы №31 начнут учиться без смартфонов в ранцах. Администрация общеобразовательного учреждения предложили родителям «первоклашек» отправлять своих детей на занятия с кнопочными телефонами, на которые нет выхода в интернет. Об этом 19 августа рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM завуч учебного заведения. Кстати, такой порядок с сотовым телефонами в 2019—2020 учебном году будет распространен на всех учащихся этой школы.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Ранее на заседании областного правительства губернатор Анатолий Артамонов заявил, что мобильные телефоны мешают детям учиться. Он предложил ограничить во время уроков в школах использование гаджетов детьми.

«Они могли бы в это время где-то храниться, допустим, в специально отведенных местах. В каждом классе могут быть такие ячейки, ящички специальные, сделанные, куда они могли бы свои телефоны положить выключенными. Они бы там во время урока находились, даже вообще во время всех занятий. Должен быть порядок! И вы увидите, дети станут другими. Одна только эта мера!», — сказал Анатолий Артамонов.

Напомним, в июле 2019 года с предложением запретить телефоны в школах выступила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Спикер убеждена, что «с телефоном на уроках» школьники не будут учиться.