Оренбург, 19 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Представители молодежи из Южной Осетии посетили международный форум «Евразия Global», проходивший с 12 по 16 августа в Оренбурге. Об этом 19 августа сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Cominf.org Представители молодежи Южной Осетии на форуме «Евразия Global»

В рамках форума проходили встречи и дискуссии, лекции, мастер-классы и защиты проектов по таким темам, как «Социальное проектирование», «Культура и искусство», «Новые медиа». Были представлены различные проекты, 21 из которых получит финансирование на общую сумму более 6 млн рублей.

Форум объединил 800 участников из России и зарубежья. Почетным гостем мероприятия стала официальный представитель МИД Мария Захарова, на встрече с которой обсуждались в том числе такие вопросы, как российско-китайское сотрудничество, отношения России и Украины, информационная безопасность.