Ярославль, 19 августа, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Ярославской области в детском оздоровительном лагере «Березка», принадлежащем предприятию «Славнефть-ЯНОС», проходит тематическая смена «Волшебные сказки Поднебесной: китайские каникулы с Ярославским государственным педагогическим университетом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ДОЛ «Березка».

Выступление китайского ансамбля

В ходе смены ярославские школьники знакомятся с историей и традициями Китая, а также с основами китайского языка. Проект стал результатом совместной работы Китайского культурно-образовательного центра ЯГПУ им. Ушинского и Центра по изучению русскоговорящих стран Юго-Западного университета КНР и выиграл грант правительства Ярославской области в сфере отдыха и оздоровления детей.

18 августа в ЗОК «Березка» приехал детско-юношеский ансамбль духовых и ударных инструментов Начальной школы Гусюн города Нанкина.

«Межрегиональное сотрудничество России и Китая — очень перспективное направление в сфере взаимоотношений наших стран. Детям это очень интересно, и нашим, и китайским, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и Юго-Западного университета КНР Елена Болдырева. — Вчера у нас в гостях были ребята из города-побратима Ярославля Нанкина. Дети общались, не хотели отпускать друг друга. Они спрашивали друг друга о любимых моделях телефонов и компьютерных играх, о предпочитаемых в России и в Китае блюдах национальной кухни и видах спорта. Когда не хватало слов, на помощь приходили жесты и мимика: когда ребята «Березки» услышали, что в Китае дети находятся в школе более 12 часов, по залу прокатился сочувственный гул, а китайские ребята, узнав, что в средней школе в России уроки заканчиваются в 14.00, горестно вздохнули».

Китайские гости дали концерт для ярославских детей. В программе концерта были выступления на духовых и ударных инструментах. В их числе «Всенародное ликование» — национальная торжественная мелодия, которая описывает оживленное зрелище великого полководца, барабанное шоу и другие.

В ходе смены «Волшебные сказки Поднебесной» в детском лагере ярославские школьники смотрят китайские фильмы, осваивают традиционные техники национального декоративно-прикладного искусства, знакомятся с гимнастикой «цигун» и популярными упражнениями на равновесие «тайцзицюань», а также китайской кухней и чайной церемонией. А вот во время визита делегации из Нанкина гостей, наоборот, угощали блюдами русской кухни.

В «Березке» для детей пройдет фестиваль юэбинов (лунных пряников), фестиваль воздушных змеев, турнир по китайским шашкам, конкурс на лучшее владение китайскими палочками и конкурс рисунков иероглифов на асфальте.