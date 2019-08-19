Ростов-на-Дону, 19 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Единственный электробус «Камаз», который ростовские власти приобрели к ЧМ-2018 за 37,1 млн рублей, снова сломался.

Twitter@saroavto2 Электробус

«В связи с выявлением технической неисправности в ходе эксплуатации в настоящее время электробус находится на ремонте в сервисном центре. Все работы по ремонту электробуса выполняются в рамках гарантийных обязательств», — цитирует издание «АиФ-Ростов» представителя мэрии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о поломке единственного электробуса в Ростове-на-Дону, приобретённого к ЧМ-2018, сообщалось в феврале текущего года. Машина вышла из строя, проработав на маршруте № 88 менее трёх месяцев. Во время мундиаля электробус использовался в качестве экскурсионного.

Несмотря на очевидные дефекты, в 2019 году власти были намерены приобрести ещё 10 электробусов.