Обнинск, Калужская область, 19 августа, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Калужский губернатор Анатолий Артамонов высоко оценил проект «Люди вместе — мусор раздельно» управляющей компании «Град» из Обнинска, которая совместно с компанией-переработчиком «РосМусорПром» организовала обмен собранного населением бытового мусора на деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства Калужской области 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

В обнинском эксперименте участвуют жители двух многоквартирных домов, где деньги за сданную макулатуру, алюминиевые банки и стекло поступают от компании-переработчика мусора на расчётный счет домов. В будущем компания «РосМусорПром» планирует привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству и другие управляющие компании Обнинска.

«Я думаю, что и другим муниципалитетам нужно брать с обнинцев пример. Допустим, поступили деньги от сдачи сырья — их можно использовать на текущий ремонт. Это же здорово!» — сказал Анатолий Артамонов.

В настоящее время в Калужской области действует восемь полигонов твердых коммунальных отходов. Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая восстановлению в ближайшие 10 лет — 95,27 га. В результате рекультивации будет законсервировано 4,6 млн тонн отходов.