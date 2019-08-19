Берлин, 19 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Позиция ФРГ по вопросу выплат польской стороне репараций за причиненный во время Второй мировой войны ущерб осталась прежней. Об этом заявила представитель немецкого МИД Мария Адебар, передает 19 августа RT.

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Позиция Германии не изменилась, подчеркнула Адебар, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее вопрос о репарациях назвал полностью «закрытым для Германии» министр иностранных дел Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Германию в дискриминации при выплате Варшаве компенсаций за ущерб во время войны. Польская парламентская команда продолжает подчет компенсаций, которые якобы положены Варшаве, отмечал он на совместной пресс-конференции с Маасом.

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