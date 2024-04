Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Бывшая солистка симфоник-метал-группы Nightwish Тарья Турунен 12 сентября 2019 года споет в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

Санкт-Петербург станет одним из десяти российских городов, в котором известная певица даст концерты. Все они пройдет в рамках тура в поддержку нового студийного альбома «In The Raw».

Напомним, Тарья Турунен пела в составе Nightwish в период с 1996 по 2005 годы. Она со скандалом покинула коллектив в октябре 2005 года: остальные участники группы уведомили её об увольнении в открытом письме.

Первый сольный альбом «My Winter Storm» Турунен выпустила в ноябре 2007 года, впоследствии вышли пластинки What Lies Beneath (2010), Colours in the Dark (2013) и The Shadow Self (2016). Официальный релиз альбома «In The Raw» запланирован на 30 августа 2019 года.