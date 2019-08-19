Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание, данное им на встрече с местными жителями в парке Малиновка в минувшую субботу, 17 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В Законодательное собрание от имени Беглова внесен законопроект о включении территории парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения. Принятие этого документа обеспечит законодательную защиту территории парка в Красногвардейском районе Петербурга от возможной застройки.

Как сообщили 19 августа в пресс-службе Смольного, законопроект разработан по результатам обследований территорий общего пользования. С его принятием площадь парка Малиновка увеличится на 1,8 гектара (с 14,42 га до 16,3013 га).

Официальное расширение территории парка Малиновка позволит увеличить (до 8,32 кв. м на человека) показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе, который в настоящее время является недостаточным.

Петербуржцы выступают против застройки парка Малиновка с 2011 года, когда крупный участок парка площадью 2,1 га был выделен под строительство храмового комплекса РПЦ. Жители района проводили массовые митинги и пикеты, собрали более 30 тысяч подписей в защиту парка, боролись в судах.

В результате договор аренды на участок под храм был расторгнут и отозвано разрешение на строительство, однако закон о внесении всей территории парка в перечень ЗНОП был отклонен. Теперь это вновь предложено сделать уже со стороны Смольного.