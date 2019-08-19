Курган, 19 августа, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Курганской области сотрудники полиции ранили напавшего на них мужчину. До приезда бригады скорой помощи полицейские оказали ему доврачебную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Зауралью.

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» 16 августа 2019 года поступило сообщение из села Половинное о разбушевавшемся ранее судимом 34-летнем мужчине.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции увидели на крыльце дома человека, в правой руке которого был нож. Заметив полицейских, он взял в левую руку ещё и молоток. Затем с угрозами пытался напасть на полицейских. На требования сотрудников полиции остановиться, мужчина не реагировал. Один из участковых произвёл предупредительный выстрел, а затем применил табельное оружие. Буян получил огнестрельное ранение мягких тканей ноги.

Следственными органами СКР по Курганской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу.