Архангельск, 19 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Площадь уникального лесного массива нетронутых тысячелетних лесов, расположенных в Архангельской области, за последние годы стремительно сократилась из-за вырубки — почти вся его территория находится в аренде у лесозаготовителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в российcком отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Вырубка леса

Защитники природы отмечают, что переоценить значение этих лесов в обеспечении качества окружающей среды трудно: они играют важнейшую роль в регулировании климата, очищают воздух и уменьшают концентрацию парниковых газов в атмосфере, защищают от наводнений и разрушения почвы, охраняют истоки рек и озер.

«Эти леса отличаются высоким разнообразием видов флоры и фауны. Здесь берут свое начало или протекают 18 семужье-нерестовых рек, от чистоты которых во многом зависит состояние всей популяция семги — атлантического лосося. Из обычных обитателей тайги здесь можно встретить бурого медведя, волка, рысь, росомаху, лося. Немало тут и редких видов, занесенных в Красную книгу, среди которых белка-летяга, беркут, филин, скопа, орлан-белохвост. Леса междуречья — одно из последних прибежищ для дикого северного оленя, популяция которого в регионе находится на грани исчезновения в результате браконьерства и уничтожения мест обитания», — сообщает WWF.

Одновременно Двинско-Пинежский массив — ресурс для предприятий лесного сектора региона. Почти вся его территория находится в аренде у лесозаготовителей, которые быстрыми темпами уничтожают массив.

«На вырубленных территориях не проводится качественное лесовосстановление, в результате чего они зарастают березой и осиной. Такая модель лесопользования привела к истощению лесных ресурсов и деградации лесов. Если не сохранить хотя бы часть этой уникальной территории, то уже через 15−20 лет реликтовая тайга в междуречье Двины и Пинеги будет полностью вырублена», — утверждают защитники природы.

В начале XXI века, когда масштабы вырубки уже были угрожающими, природоохранные организации, ученые и общественность стали вести работу по созданию регионального заказника в междуречье Пинеги и Северной Двины. Однако создание его много раз откладывалось, а площадь — сокращалась.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, его сохранение означало «понести убытки как лесопромышленным предприятиям, так и региональному бюджету».

В результате длительных и сложных переговоров между компаниями и природоохранными организациями, в апреле 2018 года подписано соглашение о границах проектируемого заказника. Согласно документу, площадь заказника составит 302 тыс. га. Заказник расположится на территории четырех районов: Виноградовского, Верхнетоемского, Пинежского и Холмогорского.

«Это именно тот компромисс, который позволит сохранить наиболее ценную часть массива и в то же позволит лесопромышленным предприятиям продолжать работу», — заявили в правительстве.

В настоящее время завершается этап подготовки материалов экологического обследования территории и проекта положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ). Необходимые документы уже отправлены в Министерство природных ресурсов России.