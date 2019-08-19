Симферополь, 19 августа, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Никто не вправе ставить вузам Российской Федерации какие-либо зарубежные ультиматумы, Крымский федеральный университет не будет их выполнять под страхом сохранения рейтинга. Об этом корреспондент ИА REGNUM 19 августа заявил проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов. По его мнению, дело студентов в университете заниматься учёбой и научными исследованиями, а не протестной активностью.

Ta.cfuv.ru Таврическая академия КФУ

«Конечно, не хотелось, чтобы представители нашего университета принимали участие в любых несанкционированных протестных акциях и, тем более, массовых беспорядках. Несомненно, каждый может выражать своё мнение, отстаивать свою активную общественную позицию, но студентам я бы порекомендовал больше времени уделять обучению, становиться высококвалифицированными специалистами, двигать науку, стремиться к саморазвитию и добиваться поставленных целей», — отметил специалист.

Поведение студентов вне образовательного учреждения, по его мнению, должно находиться в рамках действующего законодательства.

«А за любые нарушения законодательства студент, как и любой гражданин, должен нести ответственность в соответствии с нормами гражданского, уголовного или иного права», — уверен Владимир Курьянов.

Как сообщило ИА REGNUM, Ассоциация американских славистов в ультимативном открытом письме вузам и учёным РФ заявила, что её теперь будет интересовать степень поддержки их сотрудниками протестов при полной безнаказанности и при нейтральной позиции руководства вузов. При этом правительство России требует от российских вузов отчётов о достижениях ими международных рейтингов и цитируемости работ своих сотрудников.

Читайте также: В Госдуме предложили ответ на научный ультиматум славистов из США и Канады