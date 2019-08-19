Сухум, 19 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. На президентские выборы в Абхазию в качестве международных наблюдателей впервые приедут депутаты из Германии и других стран Европы, а также представители Китая. Об этом 19 августа сообщил в беседе с журналистами РИА Новости вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.

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Галустян отметил, что предстоящие президентские выборы могут побить рекорд по числу международных наблюдателей. Привлечение международных наблюдателей из Европы и Китая на выборы стало итогом работы недавно созданного международного парламентского движения «Лига друзей Абхазии».

Кроме того, по словам вице-спикера, в Абхазию приедут «представители дружественных стран»: депутаты Госдумы России, члены Совета Федерации, депутаты ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Крыма, Нагорного Карабаха и Приднестровья.