Нижний Новгород, 19 августа, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Средняя цена на бензин в Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа составила 43,88 рубля за литр. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Росстата.

eluela31 Бензин

Самая высокая средняя цена на автомобильные бензины наблюдается в Кирове — 44,99 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 продаётся в регионе по 42,85 рубля за литр, что также является максимальным уровнем в ПФО. Литр АИ-95 в Кирове можно купить за 46,04 рубля, дороже на три копейки цена такого топлива только в Оренбурге. Цена на бензин марки АИ-98 в Кирове также максимально высокая — 53,01 рубля за литр. Дизельное топливо продается по 46,26 за литр, уступая трём регионам.

Наиболее дешевый бензин в Поволжье — в Ульяновске, средняя цена бензина здесь составляет 42,93 рубля за литр. Бензины марок АИ-92, 95 и 98 здесь также самые дешёвые в ПФО.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 12 по 16 августа цены на бензин в России не изменились. По данным Thomson Reuters Kortes, цены на бензин AИ-95 и АИ-92 составили 42,51 и 45,73 рубля соответственно.

Бензинавтомо-бильный

В том числе

Дизельное топливо

марки АИ-92

марки АИ-95

марки АИ-98

Российская Федерация

44,59

42,23

45,65

51,38

46,14

Приволжский федеральный округ

43,88

41,98

45,19

51,11

45,52

Уфа

42,99

41,89

44,82

49,92

45,44

Йошкар-Ола

43,42

41,90

44,96

50,55

45,92

Саранск

43,27

41,54

45,37

49,58

45,99

Казань

43,14

41,68

44,38

50,14

44,45

Ижевск

44,31

42,13

45,45

51,90

46,06

Чебоксары

43,71

41,83

44,99

50,97

45,74

Пермь

44,95

42,47

45,59

52,91

46,35

Киров

44,99

42,85

46,04

53,01

46,26

Нижний Новгород

44,87

42,40

45,70

50,58

45,39

Оренбург

44,45

42,04

46,07

50,37

46,51

Пенза

43,86

42,18

45,40

50,00

44,85

Самара

43,95

41,39

44,84

51,09

45,20

Саратов

43,81

42,40

45,83

51,43

44,92

Ульяновск

42,93

41,44

44,32

49,28

44,84