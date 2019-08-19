Монтерей, США, 19 августа, 2019, 13:50 — ИА Регнум. На проходящих в американском городе Монтерей торгах не удалось продать первый автомобиль немецкой компании Porsche из-за неудачной шутки аукциониста. Об этом сообщается на сайте 32cars.

32cars Первая модель Porsche

Первая модель Porsche 1939 года выпуска должна была быть продана на аукционе, который проходил с 15 по 17 августа в Монтерее. Однако этому помешал розыгрыш, устроенный аукционистом.

Дело в том, что в начале было объявлено, что начальная цена лота составляет 30 млн долларов при шаге в 10 млн. Когда цена достигла 70 млн долларов аукционист сообщил, что пошутил и начальная цена составляет 13 млн при шаге в один млн долларов. Некоторые из собравшихся оценили шутку, но другие бурно выражали негодование. Все закончилось тем, что аукцион был сорван.

Напомним, на торги было выставлено серебристое купе Porsche 64, владельцем которого был основатель немецкой компании Фердинанд Порше.

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