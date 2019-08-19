Ярославль, 19 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Новый художественный руководитель Ярославского академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис представлен трудовому коллективу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, присутствовавший на встрече. Нового худрука представил заместитель министра культуры Николай Овсиенко. Сам Пускепалис в ответном слове подчеркнул, что не хочет повторения «свистопляски», которая была в театре в ходе конфликта прежнего худрука Евгения Марчелли и директора театра Алексея Туркалова.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

«Театр — дело ответственное и веселое. Вот эти две компоненты должны регулировать отношения внутри театра. При выходе на сцену мы как пилоты-истребители должны знать, что у нас надежные механики, которые готовят этот спектакль. И мы, вылетая на это боевое задание, должны быть в них уверены, а они должны быть в нас уверены. И тогда мы — боевая единица, готовая решать любые задачи», — заявил Сергей Пускепалис.

В ходе общения с журналистами Пускепалис дал понять, что получил от Министерства культуры РФ полный карт-бланш на руководство театром. И это было одним условий его прихода на должность.

«Я отвечаю за все. Директор — это тоже ключевая фигура, мы работаем с государственными деньгами, которые требуют особой щепетильности, бдительности, знания законов. Не хочется никаких ситуаций двусмысленных, чтобы здесь происходили. Это должен быть очень порядочный человек, который обязательно возникнет в нашей команде. Но повторюсь, я пришел сюда отвечать за все, в том числе и за директора, — подчеркнул Сергей Пускепалис.

Новый художественный руководитель театра намерен обновить худсовет, он предложил актерам Волковского выбрать одного кандидата в его состав тайным голосованием. Пускепалис еще раз подчеркнул, что хочет сохранить в Волковском творческое наследие предыдущего худрука Евгения Марчелли.

Сергей Пускепалис

«10 лет он здесь проработал и сделал практически «золотую афишу». Я горжусь афишей этого театра и, безусловно, буду стараться, чтобы все те спектакли, которые пользуются успехом у зрителя, сохранить. Я ориентируюсь не только на свое мнение, но и на кассу. Это очень серьезное наследство, которое у меня сейчас существует», — рассказал Сергей Пускепалис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Москве состоялась защита концепций развития театра, победителем которой и был признан Сергей Пускепалис. В результате рейтингового голосования он набрал 15 баллов, ближайший соперник — 7 баллов. 4 кандидата баллы не получили вовсе.

«Мне кажется очень важно сыграть в долгую, чтобы театр на многие годы вперед видел свою перспективу. Сергей Пускепалис может вам уже завтра обеспечить очередь из гастролирующих режиссеров, актеров. Вопрос в том, нужно ли это? Здесь чудесная труппа, и театр всегда отличался самобытностью. Необходимо сохранить эту самобытность и развить ее», — заявил на встрече в Ярославле заместитель министра культуры Николай Овсиенко.

После официального представления встреча трудового коллектива с новым художественным руководителем театра имени Волкова продолжилась в закрытом для СМИ режиме.