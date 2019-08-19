Бишкек, 19 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. «Генеральная прокуратура намеренно манипулирует обществом в вопросе арестованного имущества моего отца Алмазбека Атамбаева и наших родственников», — заявил Кадырбек Атамбаев, сын бывшего президента Киргизии, арестованного по подозрению в коррупции и ряде других тяжких и особо тяжких преступлений, пишет «24.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

По его словам, озвученный надзорным ведомством список арестованных банковских счетов и ячеек, домов и квартир, складов и нежилых помещений, а также иного имущества, якобы принадлежащего экс-президенту и его супруге Раисе Атамбаевой, является фейком и черным пиаром.

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«Со слов самих представителей властей, 101 единица имущества из 120 принадлежит на самом деле не Атамбаеву и членам его семьи, а ОАО «КыргызАвтомаш». Это ОАО не принадлежит нам с 2007 года. Самое нелепое, что генпрокуратура удосужилась даже приписать нам квартиры, которые были проданы рабочим завода еще в 1996 году», — отмечает Кадырбек Атамбаев.

Сын экс-главы государства также акцентировал внимание на том, что банковский счет у Атамбаевых есть только в коммерческом банке «Кыргызстан» и открыт он был еще в 2002 году, когда Алмазбек Атамбаев занимался бизнесом.

«Ответственно заявляю, что у того же телеканала «Апрель» нет ячейки в банке и имущества в Джалал-Абаде, нет никакого радио и никакого телецентра, принадлежащего каналу. Нам не принадлежит Ассоциация телерадиоорганизаций, куда входит большое количество телеканалов», — подытожил он.

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