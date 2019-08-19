Киев, 19 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Выполнение амбициозной задачи, поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским по резкому наращиванию темпов экономического роста может оказаться невыполнимым из-за темпов оттока человеческого ресурса.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое мнение выразил экономический советник президента Украины Олег Устенко в статье для издания «112», обнародованной сегодня, 19 августа.

Устенко отмечает, что речь идет не о росте экономике, а о простом выживании Украины.

«Если темпы оттока рабочей силы из страны будут сохраняться на том уровне, который мы наблюдаем с 2014 года, то в 2025 году экономика буквально обрушится, и страна не сможет выполнять свои социальные обязательства», — резюмирует экономист.

По словам Устенко, не исключено, что Украине придётся переходить на грузинскую модель назначения одинаковых пенсий, абсолютно полностью не учитывая при этом ни рабочий стаж, ни уровень доходов, а может быть даже — к практике некоторых среднеазиатских стран, в которых вообще не платят пенсии, а содержание людей преклонного возраста является обязанностью их родственников.

Вместе с тем, Устенко заверил, что у президента Владимира Зеленского есть «глубокое понимание» проблемы трудовой миграции и видение ее решения, однако не уточнил, о чем идет речь.

По его данным, трудовой ресурс на Украине уже сократился до примерно 15 млн человек против 18 млн в 2012—2013 гг. — не только из-за миграции, но из-за плохой демографической ситуации в стране. Советник отметил, что срочно необходимо увеличить трудовой ресурс на не менее, чем на 10%.

ИА REGNUM напоминает, что в августе Зеленский публично пообещал, что в последующие годы Украина будет стремительно расти — до 5−7% ВВП в год.

«Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину «магнитом» для иностранных инвесторов», — сказал глава Украины в ходе визита в Турцию.