Черкесск, 19 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Социальную поддержку в виде ежемесячных выплат будут получать молодые учителя общеобразовательных школ города Черкесска. Размер доплаты к зарплате составит от трёх до пяти тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Карачаево-Черкесии.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

На выплаты могут рассчитывать специалисты в возрасте до 30 лет, получившие в очной форме обучения среднее педагогическое или высшее педагогическое образование.

«При наличии среднего педагогического образования ежемесячная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций города Черкесска, отнесённых к категории молодых специалистов, составит 3 тыс. рублей в месяц. При наличии высшего образования учитель может рассчитывать на прибавку к заработной плате в размере 5 тыс рублей в месяц», — уточнили в мэрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20-процентная прибавка к зарплате с 1 с ноября 2020 года была обещана работникам отделений почтовой связи в Карачаево-Черкесии.

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