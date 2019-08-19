Курск, 19 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В Курске на проспекте Клыкова 17 августа сотрудник «Ростелекома» погиб, сорвавшись в шахту лифта 17-этажного дома, сообщил телеканал «Такт».

the3cats Лифт

Погибший, по предварительным данным, прибыл в дом по заявке, но застрял в лифте между этажами. Связавшись с диспетчером, он не стал ждать помощи и попытался выбраться самостоятельно. Предположительно, это и стало причиной гибели — мужчина упал в шахту лифта.

Полиция и следователи организовали проверки, по итогам которых будет вынесено процессуальное решение.