Ростов-на-Дону, 19 августа, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Идея об ограничении использования мобильных телефонов в школах у родителей юных ростовчан вызывает положительную реакцию, сообщает ИА REGNUM.

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«Это правильно, потому что дети постоянно сидят в телефонах, не общаются друг с другом. Телефоны вытесняют живое общение с одноклассниками, а разговоры сводятся к играм», — указала ростовчанка, член родительского комитета Лариса П.

Горожанка отметила, что мобильные телефоны также негативно влияют на зрение и нервную систему.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Предполагается, что в образовательных учреждениях организуют специальные места для хранения гаджетов, чтобы школьники не отвлекались от учёбы.