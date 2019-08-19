Москва, 19 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. За прошедшую неделю с 12 по 16 августа в России средние розничные цены на бензин Aи-95 и Аи-92 не изменились и составили 42,51 рубля и 45,73 рубля соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Отмечается, что с 12 по 16 августа бензин Аи-92 подорожал более всего в Южном федеральном округе — на 3 копейки, составив 43,66 рубля за литр. Аи-95 наиболее подорожал в Дальневосточном федеральном округе, также на 3 копейки, до 47,64 рубля за литр, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, в России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2080 литров.

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